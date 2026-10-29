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Hollivud ulduzu Elke Sommer vəfat edib - FOTO

1news Redaksiyası14:42 - Bu gün
Hollivud ulduzu Elke Sommer vəfat edib - FOTO

Almaniyalı aktrisa Elke Sommer 85 yaşında vəfat edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Bild qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, 1960-cı illərdə bir sıra Hollivud filmlərində rol alan aktrisa Los-Ancelesdəki evində ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.

1940-cı ildə Berlində anadan olan Sommer 1963-cü ildə “The Prize” filmi ilə Hollivudda debüt edib. O, bu filmə görə 1964-cü ildə “Qızıl Qlobus” mükafatına layiq görülüb.

Aktrisanın filmoqrafiyasına 100 film və televiziya layihəsi daxildir.

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