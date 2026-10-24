 Tay qonaqpərvərliyi və ərəb koloriti: Centara Mirage Dubai-də beş illik ailə istirahəti | 1news.az | Xəbərlər
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Tay qonaqpərvərliyi və ərəb koloriti: Centara Mirage Dubai-də beş illik ailə istirahəti

1news Redaksiyası21:34 - Bu gün
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Tay qonaqpərvərliyi və ərəb koloriti: Centara Mirage Dubai-də beş illik ailə istirahəti

Ailəvi məzuniyyət - uşaqların bütün günü suda keçirməyə hazır olduğu, valideynlərin çimərlikdə bir az dincəlməyi arzuladığı, axşam isə hamının birlikdə haradasa çıxmaq istədiyi vaxtdır.

Bütün bunları bir araya gətirmək mümkün olan yer tapmaq həmişə asan olmur. Xüsusən də uşaqlarla səyahət edirsənsə və uğurlu istirahət üçün yalnız gözəl dənizin kifayət etmədiyini bilirsənsə.

Dubai Islands adalarında yerləşən Centara Mirage Beach Resort Dubai məhz belə bir ailəvi məzuniyyət formatı təklif edir: burada hər günü şəhərə səfərlər silsiləsinə çevirmədən çimərliyi, su əyləncələrini, uşaq fəaliyyətlərini və sakit axşamları növbələşdirmək olar.

Oktyabrda kurortun özü haqqında danışmaq üçün daha bir səbəbi yarandı: Centara Mirage Beach Resort Dubai açılışından beş il keçdiyini qeyd etdi. Bu müddət ərzində o, çimərlik istirahətinin su attraksionları, uşaq əyləncələri və qastronomik təəssüratlarla birləşdiyi özünəməxsus ailəvi istirahət formatı formalaşdırıb. Beşilliyi oktyabrın 14-də qonaqlar üçün xüsusi proqramla - ailəvi macəralara və yeni təəssüratlara həsr olunmuş bütöv bir fəaliyyət günü ilə qeyd ediblər

607 nömrə və süitdən ibarət kurort ailələr nəzərə alınaraq yaradılıb. Onun konsepsiyası Tay qonaqpərvərliyini Tay və ərəb mədəniyyətinin elementləri ilə birləşdirir. Lakin, yəqin ki, valideynlər üçün ən əsası odur ki, burada uşaqlar üçün əyləncələr hovuz və ya oyun otağı ilə məhdudlaşmır.

Su, macəralar və bir az şirniyyat

Yerli akvaparkda bir neçə saat keçirmək olar: sürüşkənlər və tənbəl çay aktiv istirahəti üstün tutanlara uyğun gəlir, özəl çimərlik isə dənizə və daha sakit ritmə keçmək imkanı saxlayır.

Uşaqlar üçün Camp Safari və E-Zone - oyun və əyləncə məkanları nəzərdə tutulub. Candy Spa isə istirahətə qeyri-adi bir detal əlavə edir: burada hətta spa-ya getmək balaca qonaqlar üçün ayrıca bir təəssürata çevrilə bilər.

Nəticədə valideynlərin seçimi olur: uşaq macəralarına qoşulmaq və ya anı dəyərləndirib sakitcə dincəlmək. Üstəlik, hər dəfə növbəti dəfə hara getmək barədə qərar vermək, nəqliyyat sifariş etmək və bütün günü yol üçün uyğunlaşdırmaq lazım deyil.

Nömrədə hamıya rahat olanda

Uşaqlarla səyahət zamanı rahatlıq xırda detallardan formalaşır. Məsələn, bütün ailənin nə dərəcədə rahat yerləşməsindən və uşağın öz məkanının olub-olmamasından. Centara Mirage Beach Resort Dubai-də ikimərtəbəli çarpayıları olan ailə nömrələri və süitlər var - bu, xüsusilə bir neçə uşağı olan ailələrin qiymətləndirəcəyi həlldir.

Mirage Family Lounge kurortun infrastrukturunu tamamlayaraq ailəvi istirahət üçün daha bir məkan təklif edir. Burada səfərin təşkili də sadələşir: uşaqlar üçün daim ayrıca məşğuliyyətlər düşünmək və çimərliklə şam yeməyi arasındakı boş vaxtı nə ilə doldurmağı axtarmaq lazım deyil.

Dadı olan istirahət

Hətta ailəvi səyahətdə də bəzən yeni bir şey dadmaq istəyirsən. Suan Bua restoranında qonaqları Tay mətbəxi ilə tanış edirlər, digər ailə restoranları isə əhval-ruhiyyə və üstünlüklərdən asılı olaraq müxtəlif qidalanma variantlarını seçməyə imkan verir.

Bu, xüsusilə bir ailədə hər kəsin ideal şam yeməyi barədə öz təsəvvürü olanda rahatdır: kimsə yeni mətbəxlə tanış olmaq istəyir, kimsə isə - tanış yeməkləri seçmək. Qastronomik təəssüratlar əyləncələr arasında sadəcə məcburi dayanacaq deyil, səyahətin daha bir hissəsinə çevrilir.

Bütün ailə ilə kəşf etməsi maraqlı olan Dubay

Dubay çoxdandır ki, şopinq və şəhər görməli yerləri ilə tanışlıqdan qat-qat artığını təklif edir. Uşaqlı ailələr üçün burada zəngin proqramı dəniz kənarındakı istirahətlə birləşdirmək imkanı vacibdir. Məzuniyyətin yadda qalması üçün isə hər gün hara isə getmək mütləq deyil.

Centara Mirage Beach Resort Dubai uşaqların öz balaca macəralarının, böyüklərin istirahət üçün vaxtının, bütün ailənin isə birlikdə daha çox vaxt keçirmək imkanının olmasını istəyənlər üçün uyğundur. Bəzən məhz bu, uğurlu səyahətin əsas meyarına çevrilir: evə qayıtmağı heç kimin istəmədiyi vaxt.

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