 Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək

1news Redaksiyası16:26 - Bu gün
Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək

Bakı şəhəri və Abşeron rayonunda təkdırnaqlı heyvanlar arasında noyabrın 16-20-də epizootoloji monitorinq keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, əsas məqsəd epizootoloji nəzarətdə olan atçılıq təsərrüfatlarının formalaşdırılması, biotəhlükəsizliyin gücləndirilməsi və atların sağlamlığına davamlı nəzarətin təmin edilməsidir. Bu tədbirlər idman və seleksiya məqsədli atların qlobal ticarətini, beynəlxalq hərəkətini və xarici yarışlarda iştirak imkanlarını genişləndirməyə, həmçinin ölkəmizdə dünya səviyyəli turnirlərin təşkilinə xidmət edir.

Monitorinq zamanı beynəlxalq ekspertlər tərəfindən müəyyən edilmiş inzibati ərazilərdə yerləşən atçılıq təsərrüfatlarında və fərdi qaydada saxlanılan təkdırnaqlı heyvanlar arasında Yapon ensefaliti, atların Afrika taun xəstəliyi, virus arteriti, infeksion anemiyası və digər xəstəliklər üzrə klinik müayinələr aparılacaq.

Götürülmüş diaqnostik nümunələr Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasına təqdim ediləcək. Eyni zamanda, təsərrüfatların baytarlıq-sanitariya vəziyyəti qiymətləndiriləcək, heyvan sahibləri arasında maarifləndirmə işləri aparılacaq. Toplanmış epizootoloji məlumatlar "Epicollect 5" rəqəmsal platforma vasitəsilə təhlil edilərək növbəti tədbirlər planlaşdırılacaqdır.

Paylaş:
81

Aktual

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan Ankarada görüşüb

Mövqe

Məktəbdəki hadisə kölgədə qaldı: Hücuma məruz qalan jurnalistlər tənqid olundu – REAKSİYALAR

Cəmiyyət

Bakıda yağış, rayonlarda dolu və qar gözlənilir

Cəmiyyət

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının gənc futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib - FOTO - VİDEO

Famil Xəlilov: Prezidentin təbriki futbolçulara əlavə motivasiya verəcək

Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO

Azərbaycan QHT-ləri İran Prezidentinə müraciət edib

Son xəbərlər

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:40

İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib

Bu gün, 17:36

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Bu gün, 17:33

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

Bu gün, 17:26

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

Bu gün, 17:06

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

Bu gün, 16:51

“Qarabağ”ın baş məşqçisi və futbolçuları Uşaq Klinikasında - FOTO

Bu gün, 16:44

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Bu gün, 16:36

Mirşahin Ağayevdən “Azərbaycan müəllimi”nə sərt cavab: “Bu, qarayaxma deyil?”

Bu gün, 16:33

Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək

Bu gün, 16:26

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Bu gün, 16:10

Xırdalanda “Zapı” ilə qaydaları pozan sürücü cəzalandırıldı

Bu gün, 16:08

Vilayət Eyvazov rəislərə tapşırıq verdi: Arxayınçılığa yol verilməsin

Bu gün, 15:56

Azərbaycanda 9 ayda cinayətlərin sayı 5,7 faiz azalıb

Bu gün, 15:49

DİN: Bu ilin 9 ayı ərzində 146 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

Bu gün, 15:47

Daxili İşlər Nazirliyində Kollegiya iclası keçirilib

Bu gün, 15:45

Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

Bu gün, 15:36

“PAŞA Real Estate Qrup” və “Marriott International” Daşkənddə “JW Marriott” brendi altında rezidensiya layihəsi üzrə saziş imzalayıb

Bu gün, 15:26

Fələstin Prezidenti Kipr Respublikasına səfərə getdi

Bu gün, 15:11

Sərnişinlər qatarlarda ən çox nəyi unudurlar? – ADY AÇIQLADI

Bu gün, 14:55
Bütün xəbərlər