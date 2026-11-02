 İran Britaniyanın hərbi-dəniz və hərbi-hava qüvvələrini “terror təşkilatı” elan edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

İran Britaniyanın hərbi-dəniz və hərbi-hava qüvvələrini “terror təşkilatı” elan edib

1news Redaksiyası09:38 - Bu gün
İran Britaniyanın hərbi-dəniz və hərbi-hava qüvvələrini “terror təşkilatı” elan edib

İran Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniyanın Kral Donanmasını (Royal Navy) və Kral Hərbi Hava Qüvvələrini (Royal Air Force) “terror təşkilatı”, ölkənin xarici kəşfiyyat xidməti MI6-nı isə “düşmən qrup” kimi tanıdığını açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniyanın hərbi-dəniz və hərbi-hava qüvvələri ilə bağlı bəyanat yayıb.

Bəyanatda bildirilib ki, bu qərar Londonun son bir il ərzində İrana qarşı həyata keçirdiyi düşmənçilik xarakterli addımlara cavab olaraq qəbul edilib. Həmin addımlar sırasında İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) 2026-cı il Dövlət Təhdidləri Aktının əhatə dairəsinə daxil edilməsi də göstərilib.

Qeyd olunub ki, 1 noyabr 2026-cı il tarixindən etibarən Böyük Britaniyanın xarici kəşfiyyat xidməti MI6 “düşmən qrup”, Kral Donanması və Kral Hərbi Hava Qüvvələri isə “terror təşkilatı” hesab ediləcək.

İran Xarici İşlər Nazirliyi qərarın beynəlxalq hüquq normaları və qarşılıqlılıq prinsipi çərçivəsində qəbul edildiyini vurğulayıb.

Paylaş:
109

Aktual

Siyasət

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Cəmiyyət

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Cəmiyyət

Özəl məktəblərdə vahid geyim qaydaları tətbiq edilə bilər? – Nazir müavinindən açıqlama

Cəmiyyət

Türkiyənin sosial media seqmentində Azərbaycan Prezidentinin adından saxta fikirlər yayılır – Rəsmi açıqlama

Dünya

Yaponiya müdafiə xərclərini iki dəfəyə yaxın artırmağı planlaşdırır

Qazaxıstan köhnə avtomobillərin idxalını qadağan edəcək

Bolqarıstan prezidentini seçdi: İliyana Yotova ölkənin ilk qadın prezidenti olacaq

İranın xarici işlər naziri Türkmənistana səfər edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

İspaniyada iki qatar toqquşdu: 50-yə yaxın ölən var

Zelenski Türkiyəyə səfər edib

Tramp İranla müharibənin tezliklə başa çatacağını açıqladı: "Nüvə silahı istehsal etməyəcəklərinə dair zəmanət istəyirik"

İsraildə səslərin hesablanması davam edir: Netanyahunun blokunun mandat sayı artır

Son xəbərlər

Azərbaycanın investisiya üstünlüyü: istehsaldan regional ixraca

Bu gün, 17:04

İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:52

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Bu gün, 16:37

Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

Bu gün, 16:28

HONOR X9e Pro: sərhədlərə meydan oxu - FOTO

Bu gün, 16:10

Bakıda avtomobil gözəllik salonuna girdi - Foto

Bu gün, 15:53

“PAŞA Holding”in 20 yaşı tamam olur

Bu gün, 15:47

Oktyabrda 24 aptekdə nöqsan aşkarlanıb

Bu gün, 15:40

Yasamalda antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən çörək sexi bağlandı - FOTO

Bu gün, 15:16

ETSN-nin rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxsi həbs edilib

Bu gün, 15:08

İvanovka kəndində kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 14:39

Ceyranbatan gölündə meyit tapılması xəbəri ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

“SOCAR PETROLEUM” və “KFC Azerbaijan” YDM-lərdə restoran şəbəkəsini genişləndirir - FOTO

Bu gün, 14:28

Azərbaycanda bu sürücülər də imtahan verəcək

Bu gün, 14:14

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Bu gün, 13:45

Azərbaycanda oktyabrda hava iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 13:40

Yaponiya müdafiə xərclərini iki dəfəyə yaxın artırmağı planlaşdırır

Bu gün, 13:23

Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Azərbaycan sərhədində qanunsuz uçan PUA-lar zərərsizləşdirildi

Bu gün, 12:48

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Bu gün, 12:45
Bütün xəbərlər