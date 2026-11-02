17 yaşlı Azərbaycan çempionunun meyiti tapıldı - Foto
Azərbaycanda gənc idmançı – atlet Həvva Yambulatova qəfil vəfat edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Shusha Climbers” klubu məlumat yayıb.
Klubun üzvü, yeniyetmələr üzrə Azərbaycan çempionu 17 yaşında dünyasını dəyişib.
Həvva Yambulatovanın hansı səbəbdən həyatını itirdiyi bildirilməyib.
Qeyd edək ki, idmançı 2026-cı ilin sentyabrında yeniyetmə və gənclər arasında boulderinq üzrə keçirilən ölkə birinciliyində qızıl medal qazanaraq Azərbaycan çempionu olub.
Onun meyitinin yaşadığı evdə tapıldığı qeyd edilib.
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