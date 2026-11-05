UEFA Konfrans Liqasında III turun oyunları keçiriləcək
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun qarşılaşmaları keçiriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, "Trabzonspor" evdə "Frayburq"u qəbul edəcək.
"Atalanta" İtaliyada "Kayrat"la, "Ayaks" Danimarkada "Midtyullann"la qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi, III tur
5 noyabr
21:45. "Atalanta" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan)
21:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Ayaks" (Niderland)
21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "İnter Eskaldes" (Andorra)
21:45. "KuPS" (Finlandiya) - "Gent" (Belçika)
21:45. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Hayduk" (Xorvatiya)
21:45. "Trabzonspor" (Türkiyə) - "Frayburq" (Almaniya)
21:45. "Orhus" (Danimarka) - "Braqa" (Portuqaliya)
21:45. "Tun" (İsveçrə) - "Harts" (Şotlandiya)
21:45. "Myelbyu" (İsveç) - "Borats" (Bosniya və Herseqovina)
00:00. "Monako" (Fransa) - "Norşellann" (Danimarka)
00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "İberiya" (Gürcüstan)
00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - ÇSKA (Bolqarıstan)
00:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Jalqiris" (Litva)
00:00. "Xetafe" (İspaniya) - "Brayton" (İngiltərə)
00:00. "Tvente" (Niderland) - "Pafos" (Kipr)
00:00. "Sent-Trüden" (Belçika) - "Brann" (Norveç)
00:00. "Universitatya" (Krayova, Rumıniya) - "Eqnatiya" (Albaniya)
00:00. "Riqa" (Latviya) - "Yablonets" (Çexiya)