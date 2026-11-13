 Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ

1news Redaksiyası17:07 - Bu gün
Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ

Noyabrın 15-i gündüzdən 16-sı axşamadək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında, Hacıqabul, Xızı, Qusar, Neftçala, Ağstafa, Qazax, Mingəçevir, Naftalan, Goranboy, Daşkəsən, Qobustanda narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Şamaxı, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Biləsuvar, Cəlilabad, Lerik, Yardımlı, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Samux, Göygöl, Gədəbəy, Salyan, Şirvan, Yevlax, Tərtər, Ağdam, Bərdədə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

Paylaş:
173

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Türkiyədəki helikopter qəzası ilə bağlı başsağlığı verdi

Mövqe

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

Cəmiyyət

Yeməkdən gündəlik alış-verişə: çatdırılma səbətlərində nə var? - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanda dəmir yolu ilə sərnişindaşımada rekord göstərici qeydə alınıb

Azərbaycanda işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

Tovuzda hamilə qadını bıçaqlayan şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə Prezidenti: Azərbaycanın Vətən müharibəsində Qələbəsi Cənubi Qafqaz tarixində yeni səhifə açıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Vətən Müharibəsi iştirakçısı: Heç bir rejissor müharibəni olduğu kimi qura bilməz

Gəncədə sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb

Son xəbərlər

Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb

Bu gün, 17:54

Azərbaycanda dəmir yolu ilə sərnişindaşımada rekord göstərici qeydə alınıb

Bu gün, 17:44

Azərbaycanda işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:43

Tovuzda hamilə qadını bıçaqlayan şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:29

Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir

Bu gün, 17:27

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 17:13

Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:07

“Laçından keçən ulduzlar” adlı yaradıcılıq gecəsi keçirildi - FOTO

Bu gün, 17:07

Nərimanovda kafedə baş verən insidentlə bağlı cinayət işi açılıb

Bu gün, 16:58

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində maliyyə savadlılığı və kibertəhlükəsizlik mövzusunda təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:54

Bakıda skuterlərdən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 16:43

Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

Bu gün, 16:20

Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib

Bu gün, 16:10

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 15:59

Eduard Məmmədov 13-cü dəfə Avropa çempionu oldu - Foto - Video

Bu gün, 15:59

Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 388 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub

Bu gün, 15:46

Yeməkdən gündəlik alış-verişə: çatdırılma səbətlərində nə var? - FOTO

Bu gün, 15:34

Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib

Bu gün, 15:24

Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaq

Bu gün, 15:15

Naxçıvanda yük maşınında 29,4 kiloqram metamfetamin tapılıb - VİDEO

Bu gün, 15:10
Bütün xəbərlər