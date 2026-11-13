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Cəmiyyət

Nərimanovda kafedə baş verən insidentlə bağlı cinayət işi açılıb

1news Redaksiyası16:58 - Bu gün
Nərimanovda kafedə baş verən insidentlə bağlı cinayət işi açılıb

Paytaxtın Nərimanov rayonunda kafelərdən birində insident baş verib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisəni törədən şəxslərdən bir neçəsi saxlanılıb, digər üç nəfərin də şəxsiyyəti müəyyən olunub. Onların saxlanılması istiqamətində polis tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumatı təsdiqləyiblər.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat-axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.

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