Litvanın ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı gənclərin sayı 800 nəfərə yaxınlaşır
"Litvada 800-ə yaxın azərbaycanlı tələbə ali təhsil alır".
1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budrislə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Nazir bildirib ki, son statistikaya əsasən, hazırda 800-ə yaxın azərbaycanlı tələbə Litvanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil alır.
"Bu hesab edirik ki, iki ölkə arasında münasibətlərin çox önəmli və vacib komponentlərindən biridir", - deyə C.Bayramov vurğulayıb.
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