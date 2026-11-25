Budris: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazı birləşdirən və yükləri Avropaya çatdıran əsas ölkəyə çevrilib
"Bu səhər, cənab Prezident, Zati-aliləri cənab Əliyevlə çox dərin, səmərəli və maraqlı görüşüm oldu".
1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budris Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib.
"Bu söhbət məni 25 il əvvələ - Xəzər dənizi hövzəsinə, enerji ehtiyatları və yeni nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı Avrasiya məkanının gələcəyinə böyük akademik maraq göstərdiyim vaxtlara qaytardı. O zaman da aydın idi, indi isə tam təsdiqlənib ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazı birləşdirən, yükləri Avropaya çatdıran əsas ölkəyə çevriləcək".
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