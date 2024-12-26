Минздрав опубликовал список погибших граждан Азербайджана при крушении самолета AZAL

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало список погибших азербайджанских граждан - пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау.

В данный список включены имена 25 погибших граждан Азербайджана.

В то же время, министерство сообщает о продолжении работ в направлении установления личностей погибших.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев 25 декабря в 07:56, и потерпел крушение вблизи Актау.

В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.

Allah rəhmət eləsin.