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В Хорватии проходят президентские выборы

First News Media12:20 - Сегодня
В Хорватии проходят президентские выборы

В Хорватии в воскресенье открылись участки для голосования на выборах президента.

На пост главы государства претендуют несколько кандидатов. Среди них действующий президент Хорватии Зоран Миланович. Независимый кандидат педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики Драган Приморац. Он баллотируется при поддержке правящей консервативной партии «Хорватское демократическое содружество»

В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии «Мост» и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии «Можемо!», Бранка Лозо - вице-председатель политической партии «DOMiNO», Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат, - перечисляет ТАСС.

Как указывает dpa, в случае если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, что вероятно, второй тур президентских выборов в Хорватии проведут 12 января 2025 года.

Отмечается, что балканской стране, являющейся членом ЕС, проживают 3,8 млн граждан, наделенным избирательным правом.

Источник: ТАСС

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