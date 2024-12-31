Ильхам Алиев: Весь мир принял новые реалии, созданные нами на Южном Кавказе
Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире.
Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Отметив, что Отечественная война создала эти реалии, глава государства сказал: «Восстановление нашего государственного суверенитета еще более усилило их, и мы закрепили созданные нами на Южном Кавказе новые реалии в дипломатической, международной и политической плоскости. Весь мир принял новые реалии».
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