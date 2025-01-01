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Ильхам Алиев: С 2021 года Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов

First News Media00:11 - Сегодня
Ильхам Алиев: С 2021 года Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов

С 2021 года Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Должен также отметить, что с 2021 года по сегодняшний день Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов, и реализация программы «Великое возвращение» и впредь будет для нас приоритетом.

Конечно, для выполнения всей этой работы наша экономика должна развиваться. Результаты здесь тоже хорошие. В этом году рост валового внутреннего продукта составил более 4 процентов, валового внутреннего продукта в ненефтяном секторе – свыше 6 процентов, а рост в ненефтяной промышленности превысил 7 процентов. Мы увеличили наши валютные резервы и в настоящее время они превышают 72 миллиарда долларов.

В то же время мы сократили наш внешний долг, и сегодня внешний долг Азербайджана составляет всего 5,2 миллиарда долларов. Иными словами, наши валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз. Пусть теперь мне покажут какую-либо развитую страну, где показатели близки к этим цифрам. Наряду с выполнением всех этих работ, наряду с восстановлением Карабаха и Восточного Зангезура, наращиванием нашей военной мощи, реализацией социальных проектов, мы добились этих важных макроэкономических показателей. Мы не только сократили долг, но и увеличили наши резервы, что позволяет нам реализовывать широкий спектр социальных программ. Могу сказать, что с 2019 года было реализовано четыре проекта, программы социального пакета. В следующем году будет реализован пятый пакет. Средства, которые уже выделены и будут выделены на эти проекты, составят 7,5 миллиарда манатов", - сказал глава государства.

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