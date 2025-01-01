Ильхам Алиев: Военный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня

С учетом массового вооружения Армении мы значительно увеличили наш военный бюджет на следующий год. Он достиг рекордного уровня – поднялся до отметки в 8,4 миллиарда манатов.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Мы были вынуждены увеличить его до этого уровня, потому что не можем отставать в гонке вооружений, развязанной Арменией на Южном Кавказе», - добавил Президент Азербайджана.