Ильхам Алиев: Азербайджан живет в условиях мира, спокойствия, безопасности и стабильности

Азербайджан живет в условиях мира, спокойствия, безопасности и стабильности.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Мы успешно завершаем 2024 год. Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение. Наша страна уверенно развивалась. Ее международный авторитет значительно вырос. В экономике страны есть положительная динамика, возросла наша военная мощь. В стране царит стабильность. Азербайджанский народ жил в условиях безопасности.

Происходящие сегодня в мире события очевидны: разгораются новые войны, противостояния, конфликты. В различных регионах мира продолжаются кровавые столкновения. Азербайджан же живет в условиях мира, спокойствия, безопасности и стабильности. Уверен, что отныне стабильность и спокойствие будут вечным", - сказал глава государства.