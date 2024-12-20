2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего.

Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный университет, чтобы провести опрос среди студентов.

Каждый год приносит нам множество ярких событий, новых открытий и ценных уроков.

2025-й – это пока пустая страница, готовая принять смелые идеи и неожиданные решения. Это время дерзать, создавать, вдохновлять и идти вперед, несмотря ни на что.

Пусть каждый студент в новом году найдет то, что делает его счастливым, сильным и уникальным. Ведь именно они – те, кто меняет этот мир к лучшему, шаг за шагом создавая свое будущее.

Назрин Аллахвердиева