Зурабишвили присоединилась к протестующим, которые накрыли новогодний стол на Руставели - ВИДЕО

Оппозиционно настроенные граждане Грузии отмечают Новый год на проспекте Руставели, где организован большой праздничный стол.

Об этом сообщает РИА Новости.

Проспект перекрыт, а столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Marriott. Участники акции приносят еду и напитки, делясь угощениями друг с другом. Праздничный стол украшен в цветах флага Грузии — белом и красном.

К мероприятию присоединилась экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря, она собирается сделать заявление.

Источник: Gazeta.Ru