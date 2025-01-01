Зурабишвили присоединилась к протестующим, которые накрыли новогодний стол на Руставели - ВИДЕО
Оппозиционно настроенные граждане Грузии отмечают Новый год на проспекте Руставели, где организован большой праздничный стол.
Об этом сообщает РИА Новости.
Проспект перекрыт, а столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Marriott. Участники акции приносят еду и напитки, делясь угощениями друг с другом. Праздничный стол украшен в цветах флага Грузии — белом и красном.
К мероприятию присоединилась экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря, она собирается сделать заявление.
Источник: Gazeta.Ru
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