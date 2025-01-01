Польша, ФРГ и Франция отменили безвизовый въезд для грузинских дипломатов

Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии заявили об отмене безвизового въезда для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши.

«Мы выполним решение ЕС о прекращении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и рассмотрим дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне», — говорится в сообщении дипведомства.

Уточняется, что министры иностранных дел также высказались против подавления протестов путем силы и нарушения прав людей. Также они призвали власти Грузии к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

Источник: Iz.Ru