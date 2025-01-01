С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые правила временного пребывания в стране граждан России.

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Это решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, что ранее граждане РФ могли находиться в Азербайджане в безвизовом порядке до 180 дней в году.

Источник: Report