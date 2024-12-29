 Действующий глава Хорватии Миланович лидирует на выборах президента - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Действующий глава Хорватии Миланович лидирует на выборах президента - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:55 - 29 / 12 / 2024
Действующий глава Хорватии Миланович лидирует на выборах президента - ОБНОВЛЕНО

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на прошедших в воскресенье выборов президента страны с результатом 49,85%.

Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики после обработки данных 80,33% избирательных участков.

На основании сведений, поступивших с 80,33% избирательных участков, Миланович набирает 49,85% голосов избирателей. За ним с результатом 20,69% голосов следует его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац. Остальные претенденты на президентское кресло набирают 9% и меньше голосов.

23:00

Голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку - ред.), начался подсчет голосов.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 16:30 (19:30 по Баку - ред.) явка избирателей составила 36.09%, что более чем на 2.5 п.п. меньше, чем в ходе выборов президента в 2019 году. Ожидается, что первые результаты подсчета голосов Госизбирком начнет объявлять в 20:00 (23:00 по Баку - ред.).

Граждане Хорватии в воскресенье выбирали президента на очередной пятилетний срок. Правом голоса на этих выборах обладали 3 762 224 гражданина, в том числе почти 250 000 проживающих за рубежом.

12:20

В Хорватии в воскресенье открылись участки для голосования на выборах президента.

На пост главы государства претендуют несколько кандидатов. Среди них действующий президент Хорватии Зоран Миланович. Независимый кандидат педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики Драган Приморац. Он баллотируется при поддержке правящей консервативной партии «Хорватское демократическое содружество»

В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии «Мост» и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии «Можемо!», Бранка Лозо - вице-председатель политической партии «DOMiNO», Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат, - перечисляет ТАСС.

Как указывает dpa, в случае если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, что вероятно, второй тур президентских выборов в Хорватии проведут 12 января 2025 года.

Отмечается, что балканской стране, являющейся членом ЕС, проживают 3,8 млн граждан, наделенным избирательным правом.

Источник: ТАСС

Поделиться:
570

Актуально

Общество

В Азербайджане начались недельные праздничные каникулы

Общество

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Политика

Посольство Азербайджана в Сирии возобновит свою работу - МИД

Общество

Погода на январь: Температура воздуха в Баку будет немного выше климатической ...

В мире

Действующий глава Хорватии Миланович лидирует на выборах президента - ОБНОВЛЕНО

В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

Казахстан направит бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию

В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

У берегов Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами

Лукашенко сделал замечание Пашиняну, не желающему ехать в Беларусь: Неужели вы так далеко от Минска? - ВИДЕО

Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы

В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:15

В Азербайджане начались недельные праздничные каникулы

Сегодня, 00:15

Действующий глава Хорватии Миланович лидирует на выборах президента - ОБНОВЛЕНО

29 / 12 / 2024, 23:55

В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

29 / 12 / 2024, 23:25

Посол Франции в Азербайджане почтила память погибших в авиакатастрофе

29 / 12 / 2024, 23:10

АЖД переходят на усиленный режим работы в праздники

29 / 12 / 2024, 22:40

Немецкие СМИ широко осветили мнения Президента Ильхама Алиева по поводу авиакатастрофы - ФОТО

29 / 12 / 2024, 22:30

Казахстан направит бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию

29 / 12 / 2024, 22:05

Лачинцы отмечают День солидарности и Новый год - ФОТО

29 / 12 / 2024, 21:55

Посольство Азербайджана в Сирии возобновит свою работу - МИД

29 / 12 / 2024, 21:35

Погода на январь: Температура воздуха в Баку будет немного выше климатической нормы

29 / 12 / 2024, 21:20

В Азербайджане со следующего года будут действовать новые льготы в железнодорожных перевозках

29 / 12 / 2024, 21:12

В Азербайджане повысили штрафы за вред редким видам животных и растений

29 / 12 / 2024, 21:08

В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции

29 / 12 / 2024, 21:05

Омбудсмен Азербайджана навестила пострадавших при крушении самолета AZAL - ФОТО

29 / 12 / 2024, 20:55

Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

29 / 12 / 2024, 20:45

Итальянская пресса широко осветила заявления Президента Азербайджана по поводу авиакатастрофы - ФОТО

29 / 12 / 2024, 20:40

Чемодан, «Звартноц», Европа: Кто мешает подписанию мирного договора, или миссии ЕС не место здесь

29 / 12 / 2024, 20:30

В Азербайджане изменены правила использования электроэнергии

29 / 12 / 2024, 20:00

Президент ТРСК почтил память жертв крушения самолета AZAL - ФОТО

29 / 12 / 2024, 19:45
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23