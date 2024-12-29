Действующий глава Хорватии Миланович лидирует на выборах президента - ОБНОВЛЕНО

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на прошедших в воскресенье выборов президента страны с результатом 49,85%.

Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики после обработки данных 80,33% избирательных участков.

На основании сведений, поступивших с 80,33% избирательных участков, Миланович набирает 49,85% голосов избирателей. За ним с результатом 20,69% голосов следует его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац. Остальные претенденты на президентское кресло набирают 9% и меньше голосов.

23:00

Голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку - ред.), начался подсчет голосов.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 16:30 (19:30 по Баку - ред.) явка избирателей составила 36.09%, что более чем на 2.5 п.п. меньше, чем в ходе выборов президента в 2019 году. Ожидается, что первые результаты подсчета голосов Госизбирком начнет объявлять в 20:00 (23:00 по Баку - ред.).

Граждане Хорватии в воскресенье выбирали президента на очередной пятилетний срок. Правом голоса на этих выборах обладали 3 762 224 гражданина, в том числе почти 250 000 проживающих за рубежом.

12:20

В Хорватии в воскресенье открылись участки для голосования на выборах президента.

На пост главы государства претендуют несколько кандидатов. Среди них действующий президент Хорватии Зоран Миланович. Независимый кандидат педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики Драган Приморац. Он баллотируется при поддержке правящей консервативной партии «Хорватское демократическое содружество»

В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии «Мост» и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии «Можемо!», Бранка Лозо - вице-председатель политической партии «DOMiNO», Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат, - перечисляет ТАСС.

Как указывает dpa, в случае если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, что вероятно, второй тур президентских выборов в Хорватии проведут 12 января 2025 года.

Отмечается, что балканской стране, являющейся членом ЕС, проживают 3,8 млн граждан, наделенным избирательным правом.

Источник: ТАСС