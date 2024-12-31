Ильхам Алиев рассказал о самом тревожном моменте для Азербайджана в этом году

Считаю, что широкомасштабная кампания по вооружению Армении является очередным источником угрозы для региона. Если говорить о самом тревожном для нас моменте в этом году, то, безусловно, это - вооружение Армении.

Об этом, заявил Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Никакого логического объяснения этому нет. Армения в своей захватнической политике потерпела полный крах», - отметил глава государства.