С сегодняшнего дня в Азербайджане повышается минимальная зарплата

С сегодняшнего дня в Азербайджане повышается минимальная месячная заработная плата.

Это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым распоряжении "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения".

Согласно документу, с 1 января 2025 года минимальная месячная заработная плата установлена в размере 400 манатов. До этого минимальная заработная плата в стране составляла 345 манатов.

Источник: Report