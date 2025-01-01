В Ханкенди по случаю Нового года состоялся салют - ФОТО

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Ханкенди состоялся салют.

Собравшиеся на площади Победы люди на большом мониторе послушали обращение Президента Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Концертная программа, организованная по случаю праздника, продолжающаяся несколько дней ярмарка и другие интересные мероприятия стали настоящим развлечением. Запоминающимся стал салют, наблюдаемый в небе Ханкенди по случаю наступления Нового года.

Сотрудники государственных структур, преподаватели и студенты Карабахского университета, жители города и гости, собравшиеся на площади Победы, чтобы разделить радость праздника, с большим интересом наблюдали за салютом, который окрасил небо Карабаха, города Ханкенди в красочные тона. Грандиозный салют был встречен с восхищением.

Источник: АЗЕРТАДЖ