Из Иревана в Баку выполнено 66 рейсов за последние пять лет

За последние пять лет из Иревана в Баку и в обратном направлении было выполнено 66 рейсов.

Об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

Так, 11 декабря 2024 года стало известно, что из Иревана в Баку был осуществлен чартерный рейс, заказанный международной компанией. В ведомстве в ответ на письменный запрос пояснили, что этот рейс был не первым.

«За последние пять лет, начиная с 2020 года, из Иревана в Баку и в обратном направлении были выполнены 66 государственных рейсов для перевозки международных делегаций», - пояснили в министерстве.

При этом лайнеры по маршруту Иреван-Баку-Иреван осуществляют полеты по двум траекториям.