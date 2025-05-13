Стартовал первый полуфинал «Евровидения-2025» с представителями Азербайджана – группой Mamagama - ПРЯМОЙ ЭФИР

В Базеле дан старт первому полуфиналу международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

Представители Азербайджана на «Евровидении-2025» - группа Mamagama - выступят во второй части первого полуфинала под номером 10 с песней «Run with you», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало около 1,2 млн просмотров.

За право выйти в конкурсный финал, помимо Азербайджана, борются представители из следующих 14 стран – Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия, Швейцария, Кипр.

В завершение полуфинала по итогам голосования телезрителей будет объявлена первая десятка финалистов, которые продолжат участие в конкурсе и вновь появятся на сцене «Евровидения-2025» в финале 17 мая.

Подробно о том, как проголосовать за Азербайджан в первом полуфинале, читайте здесь.

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