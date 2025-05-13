«Евровидение-2025»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13 мая, в Базеле состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

Представители Азербайджана на «Евровидении-2025» - группа «Mamagama» - выступят во второй части первого полуфинала под номером 10 с песней «Run with you», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало около 1,2 млн просмотров.

Согласно правилам, зрители той или иной страны могут голосовать только в том полуфинале, в котором участвует их страна - то есть, азербайджанцы смогут принять участие в голосовании в первом полуфинале конкурса 13 мая.

Особо подчеркнем, что голосовать за свою страну нельзя, но находящиеся за рубежом азербайджанцы могут поддержать группу Mamagama в полуфинале.

«Это путешествие было волшебным, и теперь наступает самый важный момент - ваша поддержка, ваш голос, ваш выбор. Покажем всему миру, что Азербайджан готов сиять», - обращается к поклонникам в соцсетях группа Mamagama.

В полуфиналах голосование начинается после исполнения последней песни и длится около 18 минут. Зрители из стран, которые не участвуют, могут голосовать во всех трех шоу в рамках блока «Остальной мир» на сайте www.esc.vote – online голосование уже открыто.

Есть возможность проголосовать через официальное приложение, которое называется Eurovision Song Contest – оно доступно для устройств на Android, iOS и Windows, но проголосовать через приложение могут только зрители из стран-участниц «Евровидения».