Умер Расим Балаев

Умер председатель Союза кинематографистов, народный артист Расим Балаев.

Как сообщают местные СМИ, известный актер ушел из жизни в стамбульской больнице Memorial Hospital.

Сообщается, что в последнее время Расим Балаев проходил лечение в связи с возникшими проблемами со здоровьем. По данным издания, он страдал от рака легких и высокого уровня сахара в крови.

Народный артист Азербайджана родился 8 августа 1948 года в Агсуинском районе. В 1965 году окончил среднюю школу в Агсу. В 1969 году завершил обучение в Азербайджанском государственном институте искусств.

Впервые Расим Балаев снялся на Бакинской киностудии в фильме «Звезды не гаснут», исполнив небольшую роль. Большую любовь зрителей он завоевал благодаря созданным образам в фильмах «Насими», «Бабек» и «Деде Горгуд».

Актер также работал в театральной студии киноактера при киностудии «Азербайджанфильм». Наряду с крупными и сложными ролями он успешно выступал и в эпизодических ролях. Снялся в фильмах «Это сладкое слово — свобода», «Твой первый час», «Сцена счастья», «Я еще вернусь», «Послезавтра в полночь».

Расим Балаев также снимался в фильмах, созданных на киностудиях «Узбекфильм», «Мосфильм» и других.

С 1990 года по 18 января 2013 года он занимал должность секретаря Союза кинематографистов Азербайджана. 31 мая 2022 года был избран председателем Союза кинематографистов Азербайджана.

Источник: Caliber.Az