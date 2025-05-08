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Хары бюльбюль «расцвел» на конкурсе «Евровидение 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:41 - Сегодня
Хары бюльбюль «расцвел» на конкурсе «Евровидение 2025» - ФОТО - ВИДЕО

В Базеле продолжаются репетиции участников международного песенного конкурса «Евровидение 2025».

В швейцарском городе Базель, принимающем конкурс «Евровидение 2025», продолжаются первые репетиции конкурсных номеров - на официальной странице «Евровидения» в социальных сетях появились новые фото- и видеокадры с репетиций, более раскрывающие представление как о сценических образах участников, так и о постановке номеров.

Среди опубликованных материалов - фотографии и видео азербайджанской группы Mamagama, которая в этом году представляет страну с песней «Run With U». На одной из репетиционных фотографий можно заметить тонкую, но значимую деталь в образе солиста группы Mamagama Асафа Мишиева - вышитый камнями цветок хары бюльбюль на перчатке. Этот редкий карабахский цветок не просто декоративный элемент, а глубоко символичный знак – он является олицетворением красоты, стойкости и исторической культурной памяти Азербайджана.

Напомним, что сценические образы группы, созданные дизайнером Камиллой Бабаевой, подчёркивают их узнаваемый футуристический стиль, уже ставший определенной визитной карточкой коллектива – стайлингом музыкантов занимается Нигамет Гурбанов.

Ниже представлены официальные фотографии со второй репетиции группы Mamagama на евровидийной сцене, опубликованные на официальном сайте международного конкурса «Евровидение».

Отметим, что полуфиналы «Евровидения 2025» пройдут 13 и 15 мая, финал - 17 мая - представители Азербайджана выйдут на конкурсную сцену в первом полуфинале под десятым конкурсным номером. Прямой эфир «Евровидения 2025» покажет телеканал ITV – шоу стартует в 23:00 по бакинскому времени.

В азербайджанской конкурсной песне «Run With U» звучит азербайджанский народный инструмент саз, который будет задействован во время выступления группы Mamagama – как это будет выглядеть на сцене, можно увидеть, просмотрев официальное видео с очередной конкурсной репетиции.

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Группа Mamagama впервые показала свои сценические образы для конкурса «Евровидение 2025» - ФОТО – ВИДЕО

Фото: EBU

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