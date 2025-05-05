Группа Mamagama впервые показала свои сценические образы для конкурса «Евровидение 2025» - ФОТО – ВИДЕО

В Базеле стартовали первые репетиции участников международного песенного конкурса «Евровидение 2025».

В швейцарском городе Базель, принимающем конкурс «Евровидение 2025», стартовали первые репетиции конкурсных номеров. На официальной странице «Евровидения» в социальных сетях уже появились фото- и видеокадры с репетиций, дающие первое представление о сценических образах участников.

Среди опубликованных материалов - фотографии и видео азербайджанской группы Mamagama, которая в этом году представляет страну с песней «Run With U». Артисты предстали в тех костюмах, в которых они выйдут на главную сцену конкурса. Сценические образы группы, созданные дизайнером Камиллой Бабаевой, подчёркивают их узнаваемый футуристический стиль, уже ставший определенной визитной карточкой коллектива – стайлингом музыкантов занимается Нигамет Гурбанов.

Напомним, что полуфиналы «Евровидения 2025» пройдут 13 и 15 мая, финал - 17 мая.

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