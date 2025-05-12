Открытие «Евровидения-2025»: Группа Mamagama и другие участники конкурса на бирюзовой ковровой дорожке – ФОТО – ВИДЕО

В швейцарском Базеле 11 мая состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

Церемонии открытия предшествовал выход участников на бирюзовую ковровую дорожку, ставшую самой длинной за всю историю конкурса - ее длина составила примерно 1,3 км.

Напомним, что Азербайджан на конкурсе в Швейцарии представляет группа Mamagama, которая с песней «Run with you» выступит в первом полуфинале «Евровидения-2025» под десятым конкурсным номером – на бирюзовой ковровой дорожке музыканты появились в образах, созданных дизайнером Гюльнарой Халиловой, в которых были обыграны элементы национальной одежды (узор бута и т.д.).

Ниже представлен фоторепортаж с бирюзовой ковровой дорожки «Евровидения-2025», опубликованный на официальном международном сайте конкурса.

Все, что происходило на бирюзовой дорожке конкурса, вы можете увидеть посмотрев видео, представленное ниже.

Читайте по теме:

Харыбюльбюль «расцвел» на конкурсе «Евровидение-2025» - ФОТО - ВИДЕО

Группа Mamagama впервые показала свои сценические образы для конкурса «Евровидение 2025» - ФОТО – ВИДЕО

Фото: EBU