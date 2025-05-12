Открытие «Евровидения-2025»: Группа Mamagama и другие участники конкурса на бирюзовой ковровой дорожке – ФОТО – ВИДЕО
В швейцарском Базеле 11 мая состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2025».
Церемонии открытия предшествовал выход участников на бирюзовую ковровую дорожку, ставшую самой длинной за всю историю конкурса - ее длина составила примерно 1,3 км.
Напомним, что Азербайджан на конкурсе в Швейцарии представляет группа Mamagama, которая с песней «Run with you» выступит в первом полуфинале «Евровидения-2025» под десятым конкурсным номером – на бирюзовой ковровой дорожке музыканты появились в образах, созданных дизайнером Гюльнарой Халиловой, в которых были обыграны элементы национальной одежды (узор бута и т.д.).
Ниже представлен фоторепортаж с бирюзовой ковровой дорожки «Евровидения-2025», опубликованный на официальном международном сайте конкурса.
Все, что происходило на бирюзовой дорожке конкурса, вы можете увидеть посмотрев видео, представленное ниже.
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Фото: EBU