Ильхам Алиев поздравил участников паралимпийского движения с юбилеем

Президент Ильхам Алиев поздравил коллектив Национального паралимпийского комитета и паралимпийцев по случаю 30-летия создания Комитета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства в обращении отметил: «Учреждение в феврале 1996 года по инициативе Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Национального паралимпийского комитета заложило основу для системного развития паралимпийского движения в нашей стране.

Популяризация спорта и здорового образа жизни в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. Усиление социальной защиты лиц с инвалидностью и устойчивое развитие спортивной инфраструктуры создали благоприятные условия для роста из года в год достижений наших паралимпийцев. Вызывает гордость тот факт, что за прошедшие годы наши спортсмены одержали многочисленные победы на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Именно эти достижения являются ярким примером высокого профессионализма, воли и упорства наших атлетов. Каждая завоеванная ими медаль не только дарит радость народу Азербайджана, но и в очередной раз доказывает, что инвалидность не является препятствием для занятий спортом.

Уверен, что Национальный паралимпийский комитет, руководствуясь главными ценностями паралимпийского движения - упорством, солидарностью, равенством, инклюзивностью и принципами взаимного уважения, и впредь будет вносить значительный вклад в постоянное развитие данной сферы в нашей стране и способствовать тому, чтобы государственный флаг поднимался на международных спортивных аренах».

Президент еще раз поздравил паралимпийцев и всех, кто внес вклад в развитие этого движения, пожелал им новых побед.