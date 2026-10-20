В Азербайджане создан Карабахский национальный парк – распоряжение Президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Карабахского национального парка.
В соответствии с распоряжением, Карабахский национальный парк Азербайджанской Республики создается на территории общей площадью 88 418 гектаров.
Для этого выделяются земли, находящиеся в государственной собственности, с отнесением их к категории земель особо охраняемых территорий. В частности из земель:
- Агдеринского района выделяется 44 773,79 гектара,
- Ходжалинского района - 24 597,80 гектара,
- Кяльбаджарского района - 13 514,98 гектара,
- Шушинского района - 5 314,34 гектара,
- Лачинского района - 217,09 гектара.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
341