Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Польши в связи с трагедией в Кракове

Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с трагическим происшествием в Кракове, повлекшим за собой человеческие жертвы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем обращении глава государства отметил, что известие о гибели и ранении людей в результате кровавого инцидента отозвалось глубокой болью в Азербайджане.

Ильхам Алиев от себя лично и от имени азербайджанского народа выразил искренние соболезнования президенту Польши, семьям и близким погибших, а также всему польскому народу и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.