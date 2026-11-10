Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Польши в связи с трагедией в Кракове
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Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с трагическим происшествием в Кракове, повлекшим за собой человеческие жертвы.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В своем обращении глава государства отметил, что известие о гибели и ранении людей в результате кровавого инцидента отозвалось глубокой болью в Азербайджане.
Ильхам Алиев от себя лично и от имени азербайджанского народа выразил искренние соболезнования президенту Польши, семьям и близким погибших, а также всему польскому народу и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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