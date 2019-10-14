В Баку вновь пройдет Неделя инноваций: Все, что нужно знать об InnoWeek 2019 – ФОТО – ВИДЕО

Состоялась пресс-конференция в связи с InnoWeek – Неделей инноваций, которая 18-24 октября текущего года во второй раз пройдет в столице Азербайджана.

В рамках масштабного проекта, реализуемого Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Центром Гейдара Алиева, пройдут конференции, форумы и выставки, отражающие последние новшества в сфере высоких технологий и инноваций. Мероприятия проводятся совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Агентством по инновациям, Программой развития ООН, а также компаниями Azercell и Microsoft.

18 октября в рамках InnoWeek – Недели инноваций состоится общереспубликанский финал проекта «I2B – От идеи к бизнесу». Будут определены лучшие среди победителей стартап-туров, проведенных в Баку и регионах в 2019 году. Состоящее из специалистов жюри оценит проекты финалистов конкурса по таким критериям, как уникальность идеи, рыночный потенциал, срок прибыли от инвестиций, время, требуемое для разработки предварительной услуги/прототипа, способность команды реализовать идею. Организаторы и партнеры окажут первой тройке призеров финансовую поддержку для превращения их идей в бизнес.

19 октября в рамках проекта Robopark Министерства транспорта, связи и высоких технологий будет организована выставка Roboday. В ходе выставки пройдут тренинги по работе с роботами, будут функционировать стенды, оснащенные зоной применения и развлечения в области робототехники. В целях внесения вклада в воспитание инженеров-новаторов по технологиям будущего и формирования интереса к этой сфере с малых лет будет представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика). Также состоятся шоу роботов.

Одним из значимых мероприятий в рамках InnoWeek – Недели инноваций является второй Бакинский форум по электронной коммерции (BEF-2019), который состоится 21-22 октября. В форуме примут участие представители международных организаций, государственных структур, общественных организаций, микро-, малого и среднего бизнеса, инвесторы, эксперты и стартаперы. В рамках мероприятия пройдут сессии по различным направлениям электронной торговли. Форум соберет лидеров в области электронной коммерции, известных специалистов, экспертов э-коммерции и платформ онлайн-оплаты, которые обсудят последние тенденции и положительный опыт в этом направлении.

22 октября при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) пройдет «круглый стол» на тему «Политический взгляд на инновационную экосистему». В мероприятии примут участие представители инновационной экосистемы – руководители правительственных и неправительственных структур, агентств, инкубационных и акселерационных центров и других соответствующих организаций.

Очередным значимым мероприятием, проводимым в рамках Недели инноваций, станет Euroasia Innovation Day. Эта диалоговая площадка, которая будет организована 23 октября совместно с Huawei, соберет политиков, представителей частного сектора и ученых.

Еще одно мероприятие, которое пройдет 23 октября – церемония награждения Innovation Awards Gala, на которой будут объявлены победители по номинациям «Стартап года», «Инфлюенсер года», «Инновационное мероприятие года», «Инновационный проект года» и «Представитель инновационной экосистемы года». Им будет вручена Инновационная премия Азербайджана. Отметим, что эта премия учреждена с целью поддержки местных игроков экосистемы. В целом, процесс направлен на вхождение страны в число ведущих государств в глобальной инновационной экосистеме под девизом «Инновационный Азербайджан».

В последний день Недели инноваций – 24 октября состоится платформа Kaspersky Security Day. В мероприятии, которое пройдет при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Kaspersky Lab, примут участие представители государственных структур, частного сектора, неправительственных организаций, вузов и исследовательских институтов.

Отметим, что все мероприятия в рамках InnoWeek - Недели инноваций пройдут в Центре Гейдара Алиева – более подробная информация о неделе доступна на официальном сайте мероприятия по ссылке.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Санан Алиев