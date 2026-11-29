Состояние здоровья народной артистки Азербайджана, известного диктора Офелии Санани заметно улучшается.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на musavat.com, об этом рассказала дочь артистки Лала Санани.

"Сейчас мама, пусть и с трудом, но ходит. Благодарим Бога и за это. Спустя некоторое время после операции мы снова поместили ее в больницу, недавно ее уже выписали. Артериальное давление немного нормализовалось. По сравнению с тем, что было раньше, состояние хорошее", - отметила Л. Санани.

Напомним, что некоторое время назад Офелия Санани упала и получила травму бедра. Сообщалось, что причиной падения стал резкий скачок артериального давления. Народную артистку прооперировали, установив ей имплант.