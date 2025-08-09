Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb
Lerikdə meşəyə odun yığmağa gedən 51 yaşlı Lənkəran sakininin üzərinə ağac aşıb.
1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, hadisə rayonunun Gürdəsər meşəsinin 9-cu dolayında baş verib.
Belə ki, Lənkəran rayon sakini 1974-cü il təvəllüdlü İbrahim Nəriman oğlu Ağayev, şəhid ailələri üçün ayrılan kvota üzrə meşəyə odun gətirməyə gedib. A.İbrahimov üzərinə ağacın aşması nəticəsində ağır xəsarət alıb. Ətrafdakıların köməyi ilə o yaxınlıqdakı kəndə çatdırılsa da, təcili tibbi yardım briqadası gələnə qədər ölüm faktı qeydə alınıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
