 Bilgəhdə dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bilgəhdə dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb

Qafar Ağayev11:43 - Bu gün
Bilgəhdə dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsində dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb.

Bu barədə 1news.az-a Fövqalədə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, 10 avqust 2025-ci il tarixində FHN-in "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 1 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub və nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupları tərəfindən axtarışlara başlanılıb.

Dalğıc-xilasedicilər tərəfindən 2006-cı il təvəllüdlü Cavid İlqar oğlu Tapdıqovun meyiti suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Paylaş:
52

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Hicran Hüseynovanı təltif edib

Rəsmi

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Reportaj

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Cəmiyyət

Valideynlərin məqsədli şəkildə hansısa satış məntəqəsinə yönləndirilməsi yolverilməzdir.

Ölkə üzrə bağça infrastrukturu genişləndirilir

35 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Redaktorun seçimi

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

İlmələrdə gizlənən tarix - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən - REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib - YENİLƏNİB

Kəlbəcərdə hərbi yük avtomobili minaya düşüb, 5 hərbçi xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Rüstəm Əzimov “Yango Azərbaycan”da mətbuat katibi təyin olunub

Son xəbərlər

Valideynlərin məqsədli şəkildə hansısa satış məntəqəsinə yönləndirilməsi yolverilməzdir.

Bu gün, 13:47

Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:36

Yanvar-iyul aylarında ölkədə 72,4 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunub

Bu gün, 13:29

Prezident İlham Əliyev Hicran Hüseynovanı təltif edib

Bu gün, 13:17

Ölkə üzrə bağça infrastrukturu genişləndirilir

Bu gün, 12:54

Azərbaycanda “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiqlənib

Bu gün, 12:48

35 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:45

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 12:40

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:35

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Bu gün, 12:20

IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin finalı Laçında keçiriləcək

Bu gün, 12:11

İstirahət mərkəzində avtomobildən oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 11:52

Bilgəhdə dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:43

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 11:16

“YAŞAT” Fondu dəstək tədbirlərini davam etdirir

Bu gün, 10:52

Sumqayıtda zirehdələn top mərmisi tapılıb - VİDEO

Bu gün, 10:42

Əmtəə bazarlarında qızıl cüzi ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Bu gün, 10:22

Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:58

AYNA bu ilin 6 ayında onlayn bilet alanların sayını açıqladı

Bu gün, 09:46

Tramp Çin mallarına artırılmış gömrük rüsumlarının tətbiqini yenidən təxirə saldı

Bu gün, 09:38
Bütün xəbərlər