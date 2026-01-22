 AMB 22 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB 22 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB 22 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9875 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2 % artaraq 2,2139 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9875

100 Rusiya rublu

2,2139

1 Avstraliya dolları

1,1568

1 Belarus rublu

0,5753

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1156

1 Çexiya kronu

0,0817

1 Çin yuanı

0,2442

1 Danimarka kronu

0,2660

1 Gürcü larisi

0,6311

1 Honq Konq dolları

0,2181

1 Hindistan rupisi

0,0186

1 İngilis funt sterlinqi

2,2832

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1870

1 İsveçrə frankı

2,1392

1 İsrail şekeli

0,5402

1 Kanada dolları

1,2300

1 Küveyt dinarı

5,5306

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3349

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5173

1 Moldova leyi

0,0999

1 Norveç kronu

0,1708

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6071

1 Polşa zlotası

0,4713

1 Rumıniya leyi

0,3901

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3238

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3248

Türk lirəsi

0,0393

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0395

Yapon yeni

1,0714

Yeni Zelandiya dolları

0,9958

Qızıl

8153,2170

Gümüş

158,5420

Platin

4167,8050

Palladium

3128,1870

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

Davosda Prezident İlham Əliyev və Prezident Donald Tramp arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Rəsmi

İlham Əliyev Davosda “Sülh Şurasının Nizamnaməsi” sənədinin imzalanma mərasimində iştirak edib - FOTO

Dünya

Tramp: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər

İqtisadiyyat

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Yanvarın pensiya ödənişi yekunlaşıb

Bankların dayanıqlılığı güclənir: “Moody’s” Azərbaycanı qiymətləndirdi

Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Bərə ilə avtomobil daşımalarında son 5 ilin rekordu yenilənib - VİDEO

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

“BakuBus” sürücüsü niyə avtobusu sürməkdən imtina edib? – RƏSMİ açıqlama - VİDEO

Qızılın qiyməti 4800 dolları ötüb - Tarixi rekord

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 17:50

Bitkiçilik məhsullarının ixracında pestisid qalıqları ilə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq

Bu gün, 17:48

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Bu gün, 17:16

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 16:56

Həzi Aslanovun 116 illiyinə həsr olunan anım tədbiri keçirilib

Bu gün, 16:54

Davosda Prezident İlham Əliyev və Prezident Donald Tramp arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:34

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:29

Ölkə üzrə ilk dəfə Bakı şəhəri 11 nömrəli xüsusi ümumtəhsil məktəbində peşə təmayüllü sinif təşkil edilib

Bu gün, 16:25

Göyçayda narkotik satışı ilə məşğul olan silahlı şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:19

Sahil Babayev sabiq bankiri direktor təyin etdi

Bu gün, 16:02

Azərbaycan-Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı müzakirə olunub

Bu gün, 15:53

Qaradağda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Sabah bu rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 15:24

27 milyon manatlıq əmlak üzərinə həbs qoyulub

Bu gün, 15:19

Ötən il korrupsiya ilə bağlı cinayət işlərinin sayı açıqlandı

Bu gün, 15:08

İlham Əliyev Davosda “Sülh Şurasının Nizamnaməsi” sənədinin imzalanma mərasimində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 14:58

Hikmət Rəhimov: “Səkkiz” geri qayıtdı və yayımı bərpa olundu

Bu gün, 14:53

Lökbatanda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 14:46

Tramp: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər

Bu gün, 14:43

Kimlər 46 gün əmək məzuniyyətinə çıxa bilər? - Xidmət rəhbərindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər