İqtisadiyyat

AMB 21 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:08 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 2,0018 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,3 % artaraq 2,2680 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0018
AUD 1,2183
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1156
CZK 0,0824
CNY 0,2494
DKK 0,2679
GEL 0,6315
HKD 0,2171
INR 0,0182
GBP 2,2976
SEK 0,1861
CHF 2,1813
ILS 0,5707
CAD 1,2456
KWD 5,5124
KZT 0,3636
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5531
MDL 0,0992
NOK 0,1822
UZS 0,014
PKR 0,6064
PLN 0,473
RON 0,3926
RUB 2,268
RSD 0,017
SGD 1,3374
SAR 0,4532
xdr 2,3347
TRY 0,0379
TMT 0,4857
UAH 0,0385
JPY 1,0695
NZD 1,0039
XAU 8139,566
XAG 134,1445
XPT 3530,467
XPD 2648,396
