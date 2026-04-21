AMB 21 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 2,0018 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,3 % artaraq 2,2680 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,0018
|AUD
|1,2183
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1156
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2494
|DKK
|0,2679
|GEL
|0,6315
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0182
|GBP
|2,2976
|SEK
|0,1861
|CHF
|2,1813
|ILS
|0,5707
|CAD
|1,2456
|KWD
|5,5124
|KZT
|0,3636
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5531
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1822
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6064
|PLN
|0,473
|RON
|0,3926
|RUB
|2,268
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3374
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3347
|TRY
|0,0379
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0385
|JPY
|1,0695
|NZD
|1,0039
|XAU
|8139,566
|XAG
|134,1445
|XPT
|3530,467
|XPD
|2648,396
98