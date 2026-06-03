"Gözəl və Bədheybət", "Ələddin" cizgi filmlərindəki mahnıların ifaçısı vəfat etdi
“Disney”in “Gözəl və bədheybət”, “Ələddin” cizgi filmlərindəki mahnıların ifaçısı kimi tanınan məşhur müğənni Pibo Brayson dünyasını dəyişib.
1news.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Variety” nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, tanınmış sənətçi 75 yaşında ölüb.
“O, 2 iyun 2026-cı il tarixində ailəsinin və ən yaxın dostlarının əhatəsində dinc şəkildə həyatla vidalaşıb”, - deyə nəşrin məqaləsində qeyd olunur.
Xatırladaq ki, Brayson iki dəfə “Qremmi” mükafatını “Gözəl və bədheybət” cizgi filmindən “Beauty and the Beast” və “Ələddin”dən “A Whole New World” mahnılarının ifasına görə qazanıb. Birinci mahnını o, Selin Dionla, ikincisini isə Recina Bell ilə duet şəklində oxuyub.
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