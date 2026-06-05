Bu gündən Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başlayır
Bu gündən Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başlayır.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, gün ərzində "Tağıyev. Neft" bədii və "Cənnət yuxusu" bədii-sənədli filmlərinin nümayişi, həmçinin Xalq şairi Səməd Vurğunun ədəbi-bədii irsinə həsr olunmuş məruzə və bir neçə sərginin təqdimatı nəzərdə tutulub.
Axşam saatlarında isə Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirakı ilə qala konserti təqdim olunacaq.
Mədəniyyət günləri üç gün davam edəcək və Türkmənistanın Aşqabaq və Arkadağ şəhərlərində müxtəlif tədbir, nümayiş və konsertlərlə keçiriləcək.
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