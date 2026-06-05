 Azərbaycan yığması yoldaşlıq matçında Malta ilə üz-üzə gələcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Azərbaycan yığması yoldaşlıq matçında Malta ilə üz-üzə gələcək

First News Media10:21 - Bu gün
Azərbaycan yığması yoldaşlıq matçında Malta ilə üz-üzə gələcək

Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində təlim-məşq toplanışında olan futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq matçı keçirəcək.

1news.az xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Malta ilə qarşılaşacaq.

Görüş Macarıstanın Sombatxey şəhərindəki "Haladaş" stadionunda, saat 22:00-da start götürəcək. Matçı macarıstanlı baş hakim Mixail Kaprali idarə edəcək.

Qeyd edək ki, milli hazırlıq çərçivəsində növbəti matçını San-Marinoya qarşı keçirəcək. Bu görüş iyunun 9-da baş tutacaq.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Siyasət

Azərbaycan Danimarkanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa çempionu olan minifutbol üzrə Azərbaycan millisini təbrik edib

Siyasət

Qətər Əmiri İlham Əliyevi təbrik edib

İdman

Azərbaycan yığması yoldaşlıq matçında Malta ilə üz-üzə gələcək

“Üzgüçülük hamı üçün” yarışının final mərhələsinə start verildi - FOTO

“Sabah” Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb

"Sabah" kapitanı Amin Seydiyevlə yolları ayırıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Şara Bullet: “Azərbaycanlı azarkeşlərinin məni dəstəkləyəcəklərinə əminəm”

“Sabah” Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb

AFFA: “Turan Tovuz” UEFA Konfrans Liqasından kənarlaşdırılıb

Azərbaycan yığması yoldaşlıq matçında Malta ilə üz-üzə gələcək

Son xəbərlər

Tarixdə bu gün - 5 iyun nə günüdür?

Bu gün, 11:56

Azərbaycan Danimarkanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:52

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkar olunub

Bu gün, 11:49

İlham Əliyev Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:30

Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib - faktiki hava

Bu gün, 11:25

Azərbaycanda 5 ayda büdcədən 122 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

Bu gün, 11:19

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ilk iclası keçirilir

Bu gün, 11:10

Bu ərazilərdə işıq olmayacaq

Bu gün, 10:54

"Evlərinizi tərk edin"

Bu gün, 10:41

Azərbaycan nefti 100 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur

Bu gün, 10:22

Azərbaycan yığması yoldaşlıq matçında Malta ilə üz-üzə gələcək

Bu gün, 10:21

İlham Əliyev Avropa çempionu olan minifutbol üzrə Azərbaycan millisini təbrik edib

Bu gün, 10:11

DTX-də kibertəhqiqat istiqaməti fəaliyyətə başladı

Bu gün, 10:02

Bu gün I sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır

Bu gün, 09:56

Göyçayda 9 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 09:39

Dünya bazarlarında neftin qiyməti bahalaşıb

Bu gün, 09:28

Bu gündən Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başlayır

Bu gün, 09:20

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:14

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:00

Qızıl və gümüş yenidən ucuzlaşıb

Bu gün, 08:55
Bütün xəbərlər