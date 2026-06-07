 Karapetyan səs verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Karapetyan səs verib

12:39 - Bu gün
Karapetyan səs verib
“Güclü Ermənistan” blokunun lideri, ev dustaqlığında olan Samvel Karapetyan parlament seçkilərində səs verib. 1news.az xəbər verir ki, bu barədə news.am məlumat yayıb. Karapetyan səsverməyə qızı Tatevik Karapetyan və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə gəlib. Daha əvvəl blokun siyahısına rəhbərlik edən Narek Karapetyan səs verərək Ermənistanın “dəyişikliklərə ehtiyacı olduğunu” bildirib. Qeyd edək ki, ölkədə 2 milyon 485 min 851 seçici səsvermə hüququna malikdir. Seçkilərdə 2 blok və 16 partiya iştirak edir.
Paylaş:
86

Aktual

Cəmiyyət

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Dünya

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Cəmiyyət

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Dünya

Simonyan: Seçkilər azad və ədalətli olarsa, gərginlik olmayacaq

Karapetyan səs verib

Ermənistanda seçki məntəqələrinin rəhbər heyətindən saxlanılanlar var

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Alimlərdən xəbərdarlıq: Rekord istilər gözlənilir

Tramp: İran saziş imzalamaq istəyir

Ayətullah Seyid Əli Xamenei vida mərasimindən sonra Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq

Hindistanda restoranda yanğın: Xeyli sayda ölən var

Son xəbərlər

Simonyan: Seçkilər azad və ədalətli olarsa, gərginlik olmayacaq

Bu gün, 13:51

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Karapetyan səs verib

Bu gün, 12:39

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Bu gün, 12:28

Ermənistanda seçki məntəqələrinin rəhbər heyətindən saxlanılanlar var

Bu gün, 11:51

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Bu gün, 11:45

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Bu gün, 11:12

Nikol Paşinyan səs verib

Bu gün, 10:39

Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar

Bu gün, 10:35

Azərbaycan gimnastları Dünya kubokunda finalda - FOTO

Bu gün, 09:52

Ermənistanda parlament seçkiləri başlayıb

Bu gün, 08:52

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

06 / 06 / 2026, 18:05

Kəlbəcərdə həyatını itirən hərbçinin FOTOSU

06 / 06 / 2026, 17:39

İntensiv yağış, dolu müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

06 / 06 / 2026, 17:12

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların Azərbaycana qayıdışı üçün tədbirlər görülür

06 / 06 / 2026, 17:07

Gədəbəyə dolu düşüb

06 / 06 / 2026, 16:24

Kürdəmirdə açıq ərazidə yanğın başlayıb

06 / 06 / 2026, 15:51

“Yaxın gələcəkdə Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradılacaq”

06 / 06 / 2026, 15:37

Ömər aşırımında iki hərbçi dərəyə yıxılıb, biri vəfat edib

06 / 06 / 2026, 15:20

Azərbaycan və İspaniya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

06 / 06 / 2026, 15:04
Bütün xəbərlər