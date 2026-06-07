Karapetyan səs verib

“Güclü Ermənistan” blokunun lideri, ev dustaqlığında olan Samvel Karapetyan parlament seçkilərində səs verib.
1news.az
xəbər verir ki, bu barədə news.am məlumat yayıb.
Karapetyan səsverməyə qızı Tatevik Karapetyan və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə gəlib.
Daha əvvəl blokun siyahısına rəhbərlik edən Narek Karapetyan səs verərək Ermənistanın “dəyişikliklərə ehtiyacı olduğunu” bildirib.
Qeyd edək ki, ölkədə 2 milyon 485 min 851 seçici səsvermə hüququna malikdir.
Seçkilərdə 2 blok və 16 partiya iştirak edir.