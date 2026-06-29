Tramp: Neftin qiyməti aşağı düşür
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı həyata keçirilən tədbirlərin enerji bazarında da öz təsirini göstərdiyini bildirib.
1news.az xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" platformasında paylaşım edib.
Onun sözlərinə görə, hazırda WTI markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 69 dollara qədər geriləyib və ucuzlaşma prosesi davam edir. ABŞ lideri hesab edir ki, bu qiymət İrana qarşı nüvə proqramı ilə bağlı atılan addımlardan əvvəl müşahidə olunan səviyyədən də aşağıdır.
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