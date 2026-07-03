3 iyula olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, iyulun 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0363 manata kimi ucuzlaşıb, öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,1915 manatadək, avro isə 1,9459 manatadək bahalaşıb.
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