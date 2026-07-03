 “Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Mövqe

“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

Qafar Ağayev13:08 - Bu gün
“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

"Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında ortaq maraqlara əsaslanan vahid strateji əməkdaşlıq xəttini reallaşdırırlar".

Bunu 1news.az-a açıqlamasında Prezident yanında İdarəçilik Akademiyasının dosenti, politoloq Zaur Məmmədov deyib.

"Ursula Fon der Lyayenin Azərbaycanı strateji tərəfdaş adlandırması, əlbəttə ki, istənilən məntiqlə düşünən avropalı siyasətçi üçün təbii səslənməlidir. Çünki bu gün biz həm yaşıl enerji, həm ənənəvi enerji, həm nəqliyyat, həm də Avropa İttifaqının təhlükəsizlik gündəliyinə daxil olan digər istiqamətlər üzrə ortaq addımların atıldığını müşahidə edirik. Bu əməkdaşlıq həm Avropa İttifaqının maraqlarına, həm də Azərbaycanın milli maraqlarına tam cavab verir. Son illər enerji və nəqliyyat sahəsində əldə olunan nəticələr də bunun praktik təsdiqidir. Məhz buna görə də Avropa Komissiyasının Bakıya münasibəti praqmatik və rasional yanaşmanın nümunəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu səfər də həmin xəttin davam etdirildiyini göstərdi".

Zaur Məmmədov

O bildirib ki, Avropa İttifaqının bəzi institutlarının yanaşması ilə Avropa Komissiyasının mövqeyi arasında ciddi fərq müşahidə olunur.

"Təəssüf ki, Avropa İttifaqında bəsi siyasətçilər və qurumlar bəzən üçüncü tərəflərin maraqlarına xidmət edən mövqelər sərgiləyirlər. Xüsusilə Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bunun şahidi olmuşuq. Belə yanaşmalar əslində Avropa İttifaqının öz nüfuzuna zərbə vurur. Lakin Avropa Komissiyasının davranışı tamamilə fərqli yanaşmanı ortaya qoyur. Burada qarşılıqlı maraqlar, regional sabitlik və uzunmüddətli əməkdaşlıq əsas götürülür. Məhz bu səbəbdən Bakı ilə Brüssel arasında münasibətlər inkişaf dinamikasını qoruyub saxlayır".

Politoloqun sözlərinə görə, Avropa İttifaqının "Qlobal Qapılar" proqramı çərçivəsində Cənubi Qafqaza ayırdığı maliyyə dəstəyi də regionun strateji əhəmiyyətinin artdığını nümayiş etdirir.

"Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləmək məqsədilə sərhəd bölgələri üçün 20 milyon avroluq yardım paketinin təklif edilməsi də mühüm siyasi mesajdır. Burada əsas məsələ məbləğin özü deyil. Əsas məsələ Avropa İttifaqının regionda həyata keçirilən proseslərə siyasi dəstəyini nümayiş etdirməsidir. Biz daha əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars, Nabucco, TAP və TANAP layihələrində Avropa İttifaqının müxtəlif yanaşmalarını görmüşük. İndiki mərhələdə isə Brüsselin daha konkret dəstək nümayiş etdirməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Əgər söhbət Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcək əsas nəqliyyat marşrutlarından gedirsə, Avropa İttifaqı bu prosesdə həm siyasi, həm də maliyyə baxımından iştirak etməlidir".

O qeyd edib ki, yeni geosiyasi və geoiqtisadi reallıqlar fonunda Cənubi Qafqaz Avropa üçün əvvəlkindən daha böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir.

"Bu gün Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlıq ardıcıl şəkildə inkişaf edir. Orta Dəhlizin genişlənməsi, yaşıl enerji layihələrinin reallaşdırılması və Avropa bazarlarına yeni enerji marşrutlarının formalaşdırılması bunun bariz nümunəsidir. Gələcəkdə Avropanı Asiya ilə birləşdirəcək bir çox strateji xətt məhz Azərbaycan üzərindən keçəcək. Bu isə ölkəmizin geosiyasi mövqeyini daha da gücləndirəcək və Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlığın yeni mərhələsini formalaşdıracaq".

Xatırladaq ki, Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım Ursula Fon der Lyayen iyulun 1-də Azərbaycana işgüzar səfərə gəlmişdi.

Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşdə Azərbaycan-Aİ münasibətlərinin perspektivləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizləri, regional əməkdaşlıq və sülh prosesi ətrafında geniş müzakirələr aparıldı.

Paylaş:
149

Aktual

Mövqe

Söhbət etdiyi adamın gizlicə şəklini çəkən dahi: Əzim Əzimzadənin pencəyinin cibindəki sirr - REPORTAJ

İqtisadiyyat

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Mövqe

“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

Mövqe

“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

Azərbaycan təhsilin rəqəmsallaşdırılmasını sürətləndirir: nələr dəyişib, qarşıda hansı hədəflər var?

Söhbət etdiyi adamın gizlicə şəklini çəkən dahi: Əzim Əzimzadənin pencəyinin cibindəki sirr - REPORTAJ

Rəqəmsal suverenlik və gələcəyin arxitekturası: Bakı regionun ən genişmiqyaslı innovasiya islahatını həyata keçirir

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan təhsilin rəqəmsallaşdırılmasını sürətləndirir: nələr dəyişib, qarşıda hansı hədəflər var?

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

Söhbət etdiyi adamın gizlicə şəklini çəkən dahi: Əzim Əzimzadənin pencəyinin cibindəki sirr - REPORTAJ

Son xəbərlər

İranda Əli Xamenei ilə vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 16:12

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

Bu gün, 16:10

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 16:06

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

Bu gün, 15:42

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

Bu gün, 15:32

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsinə start verilib

Bu gün, 15:25

Bakıda 10 min manatlıq elektrik naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:23

Azərbaycan rəsmiləri Tehrandadır

Bu gün, 15:06

Aqrar sektorla təhsil sahəsinin əməkdaşlığı müzakirə edildi

Bu gün, 15:00

Sabunçuda 19 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:40

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri elan olunub

Bu gün, 14:35

Tehranın hava məkanı iyulun 6-da tam bağlanacaq

Bu gün, 14:28

UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın rəqibi Bakıya azarkeşsiz gələcək

Bu gün, 14:23

"Kəpəz"in İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib

Bu gün, 14:16

“Heç bir barışıq olmayacaq, cəzanın artırılmasını istəyirik” - Amalın bacısı

Bu gün, 14:04

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Füzulidə dəfn edilib

Bu gün, 13:34

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

Bu gün, 13:29

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmiz Avropanın  etibarlı tərəfdaşına çevrilir”

Bu gün, 13:25

Şəkidə küçə iti 5 nəfərə hücum edib: Azyaşlının vəziyyəti ağırdır

Bu gün, 13:09
Bütün xəbərlər