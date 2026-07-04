DİN: Ötən gün 22 cinayətin üstü açılıb, 39 axtarışda olan şəxs saxlanılıb
İyulun 3-də ölkə ərazisində qeydə alınan 22, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan isə 2 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 39 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 29 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 3 fakt müəyyən olunub.
Bundan başqa, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 19 nəfər saxlanılıb.
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