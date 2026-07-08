 AMB 8 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB 8 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:17 - Bu gün
AMB 8 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9405 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % artaraq 2,2222 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9405

100 Rusiya rublu

2,2222

1 Avstraliya dolları

1,1800

1 Belarus rublu

0,6095

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1127

1 Çexiya kronu

0,0801

1 Çin yuanı

0,2501

1 Danimarka kronu

0,2596

1 Gürcü larisi

0,6453

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2703

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1755

1 İsveçrə frankı

2,1030

1 İsrail şekeli

0,5591

1 Kanada dolları

1,1978

1 Küveyt dinarı

5,4874

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3615

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5461

1 Moldova leyi

0,0969

1 Norveç kronu

0,1735

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6106

1 Polşa zlotası

0,4512

1 Rumıniya leyi

0,3708

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3152

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3095

Türk lirəsi

0,0363

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0383

Yapon yeni

1,0470

Yeni Zelandiya dolları

0,9712

Qızıl

7013,7835

Gümüş

102,6179

Platin

2790,3970

Palladium

2167,5000

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