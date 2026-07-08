AMB 8 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9405 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % artaraq 2,2222 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9405
|
100 Rusiya rublu
|
2,2222
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1800
|
1 Belarus rublu
|
0,6095
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1127
|
1 Çexiya kronu
|
0,0801
|
1 Çin yuanı
|
0,2501
|
1 Danimarka kronu
|
0,2596
|
1 Gürcü larisi
|
0,6453
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2703
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1755
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1030
|
1 İsrail şekeli
|
0,5591
|
1 Kanada dolları
|
1,1978
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4874
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3615
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5461
|
1 Moldova leyi
|
0,0969
|
1 Norveç kronu
|
0,1735
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6106
|
1 Polşa zlotası
|
0,4512
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3708
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3152
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3095
|
Türk lirəsi
|
0,0363
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0383
|
Yapon yeni
|
1,0470
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9712
|
Qızıl
|
7013,7835
|
Gümüş
|
102,6179
|
Platin
|
2790,3970
|
Palladium
|
2167,5000