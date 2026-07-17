Great Wall Motors Azərbaycan rəsmi mərkəzi 11 illik yubileyi münasibətilə xüsusi kampaniyaya start verdi - FOTO
Great Wall Motors Azərbaycan rəsmi mərkəzi 11 illik yubileyi münasibətilə xüsusi kampaniyaya start verib.
Kampaniya çərçivəsində Haval H6 HEV modeli 50 900 AZN əvəzinə 48 900 AZN-ə, premium WEY 07 PHEV modeli isə 79 900 AZN əvəzinə 73 900 AZN-ə təklif olunur.
Şirkətin bildirdiyinə görə, kampaniya həm nağd alış, həm də bank krediti və lizinq vasitəsilə əldə olunan avtomobillərə şamil edilir. Təklif məhdud sayda avtomobil üçün keçərlidir.
Ətraflı məlumat üçün:
📱 *0999
📍 Bakı ş., Babək pr. 282
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